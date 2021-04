31 мар 2021



Новое видео ONE DESIRE



ONE DESIRE одиннадцатого июня выпустят на Frontiers Music Srl в вариантах CD/DVD, Blu-ray, LP концертную работу One Night Only - Live In Helsinki. Фрагмент из этого релиза, видео на "After You're Gone", доступен ниже.



Трек-лист:



"Shadowman"

"Apologize"

"Down And Dirty"

"Heroes"

"Godsent Extasy"

"This Is Where The Heartbreak Begins"

"Only When I Breathe"

"Falling Apart"

"After You’re Gone"

"Whenever I’m Dreaming"

"Hurt"

"Buried Alive"







+0 -0



просмотров: 190