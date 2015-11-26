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Новое видео ONE DESIRE



ONE DESIRE одиннадцатого июня выпустили на Frontiers Music Srl в вариантах CD/DVD, Blu-ray, LP концертную работу "One Night Only - Live In Helsinki". Фрагмент из этого релиза, видео на "Apologize", доступно ниже.



Трек-лист:



"Shadowman"

"Apologize"

"Down And Dirty"

"Heroes"

"Godsent Extasy"

"This Is Where The Heartbreak Begins"

"Only When I Breathe"

"Falling Apart"

"After You’re Gone"

"Whenever I’m Dreaming"

"Hurt"

"Buried Alive"

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