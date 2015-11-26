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One Desire

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Новое видео ONE DESIRE



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ONE DESIRE одиннадцатого июня выпустили на Frontiers Music Srl в вариантах CD/DVD, Blu-ray, LP концертную работу "One Night Only - Live In Helsinki". Фрагмент из этого релиза, видео на "Apologize", доступно ниже.

Трек-лист:

"Shadowman"
"Apologize"
"Down And Dirty"
"Heroes"
"Godsent Extasy"
"This Is Where The Heartbreak Begins"
"Only When I Breathe"
"Falling Apart"
"After You’re Gone"
"Whenever I’m Dreaming"
"Hurt"
"Buried Alive"

ONE DESIRE Release



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