Концертное видео ONE DESIRE

ONE DESIRE одиннадцатого июня выпустят на Frontiers Music Srl в вариантах CD/DVD, Blu-ray, LP концертную работу One Night Only - Live In Helsinki. Фрагмент из этого релиза, видео на "Hurt", доступен ниже.
Трек-лист:
"Shadowman"
"Apologize"
"Down And Dirty"
"Heroes"
"Godsent Extasy"
"This Is Where The Heartbreak Begins"
"Only When I Breathe"
"Falling Apart"
"After You’re Gone"
"Whenever I’m Dreaming"
"Hurt"
"Buried Alive"
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