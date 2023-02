сегодня



Концертное видео ONE DESIRE



"Through The Fire", новое концертное видео группы ONE DESIRE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Live With The Shadow Orchestra, выходящего 21 апреля на Frontiers Music Srl.



CD/LP:



"Never Gonna Stop"

"Apologize"

"Heroes"

"Through The Fire"

"After You’re Gone"

"Rio"

"This Is Where The Heartbreak Begins"

"Shadowman"

"Whenever I’m Dreaming"

"Hurt"

"Buried Alive"



DVD/Blu-ray:



Intro

"Never Gonna Stop"

"Apologize"

"Heroes"

"Through The Fire"

"After You’re Gone"

"Rio"

"This Is Where The Heartbreak Begins"

"Shadowman"

"Whenever I’m Dreaming"

"Hurt"

"Buried Alive"

"Down And Dirty" (credits)







