Новое видео HAMMER KING



"Hammerschlag", новое видео группы HAMMER KING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hammer King, выходящего одиннадцатого июня на Napalm Records в следующих вариантах:



- 1-CD Digipak

- 1-LP Gatefold Vinyl BLACK

- 1-LP Gatefold Vinyl RED TRANSPARENT (strictly limited to 100 copies)

- Deluxe Box (Flag, 4x Signed Cards, Keychain/Bottle Opener)

- 1-CD Digipak + Shirt Bundle

- Digital Album



Трек-лист:



"Awaken The Thunder"

"Baptized By The Hammer"

"Onward To Victory"

"Hammerschlag"

"Atlantis" (Epilogue)

"We Are The Kingdom"

"Into The Storm"

"Ashes To Ashes"

"In The Name Of The Hammer"

"Kings Of Kings"

"Holy" (Outro)

"Hammerschlag" (HK Version) Bonus Track (physical only)







