сегодня



Новое видео HAMMER KING



"Hailed By The Hammer", новое видео группы HAMMER KING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома König und Kaiser, выходящего 22 марта на Napalm Records:



"Hailed By The Hammer"

"The Devil Will I Do"

"König und Kaiser" (feat. The Tribune)

"Future King"

"Kingdom Of Hammers And Kings"

"War Hammer"

"Divided We Shall Fall"

"Kings Of Arabia"

"I Want Chaos"

"Gates Of Atlantia"







+1 -1



( 1 ) просмотров: 379