22 фев 2024



Новое видео HAMMER KING



"The Devil Will I Do", новое видео группы HAMMER KING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома König und Kaiser, выходящего 22 марта на Napalm Records:



"Hailed By The Hammer"

"The Devil Will I Do"

"König und Kaiser" (feat. The Tribune)

"Future King"

"Kingdom Of Hammers And Kings"

"War Hammer"

"Divided We Shall Fall"

"Kings Of Arabia"

"I Want Chaos"

"Gates Of Atlantia"







