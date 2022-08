сегодня



Новое видео HAMMER KING



Kingdemonium, новое видео группы HAMMER KING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Kingdemonium", выходящего 19 августа на Napalm Records:



01. Invisible King

02. Pariah Is my Name

03. We Shall Rise

04. Live Long, Die Nasty

05. The 7th of the 7 Kings

06. Kingdemonium

07. Other Kingdoms Fall

08. The Four Horsemen

09. Guardians of the Realm (feat. Ross The Boss)

10. Age of Urizen

11. Mark of the Beast http://www.hammer-king.com/







+0 -0



просмотров: 122