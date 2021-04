Новое видео CACTUS

сегодня



CACTUS выпустят новую работу, получившую название "Tightrope", второго апреля на Cleopatra Records. Альбом будет доступен на двойном виниле, в цифровом варианте и на CD:



01. Tightrope



02. Papa Was A Rolling Stone



03. All Shook Up



04. Poison In Paradise



05. Third Time Gone



06. Shake That Thing



07. Primitive Touch



08. Preaching Woman Man Blues



09. Elevation



10. Suite 1 & 2: Everlong, All The Madmen



11. Headed For A Fall



12. Wear It Out



Видео на "Tightrope" доступно ниже.













