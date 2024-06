сегодня



Новое видео CACTUS



One Way...Or Another [feat. Doug Pinnick (KING'S X) & Ted Nugent], новое видео группы CACTUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Temple of Blues - Influences And Friends", вышедшего седьмого июня на CD и двойном виниле:



01. Parchman Farm [feat. Joe Bonamassa & Billy Sheehan (MR. BIG / DAVID LEE ROTH)]

02. Bro. Bill [feat. Randy Jackson (ZEBRA),Randy Pratt (CACTUS) & Bob Daisley (OZZY OSBOURNE)]

03. Guiltless Glider [feat. Ron "Bumblefoot" Thal (GUNS N' ROSES) & Phil Soussan (OZZY OSBOURNE)]

04. Evil [feat. Dee Snider (TWISTED SISTER) & Doug Pinnick (KING'S X)]

05. One Way...Or Another [feat. Doug Pinnick (KING'S X) & Ted Nugent]

06. Alaska [feat. Johnny A. & Tony Franklin (THE FIRM)]

07. No Need To Worry [feat. Warren Haynes (GOV'T MULE) & Jorgen Carlsson (GOV'T MULE)]

08. Oleo [feat. Steve Stevens (Billy Idol) & Billy Sheehan (MR. BIG / DAVID LEE ROTH)]

09. Big Mama Boogie [feat. Pat Travers & James Caputo (CACTUS)]

10. You Can't Judge A Book By The Cover

11. Rock N' Roll Children [feat. Britt Lightning (VIXEN),Vernon Reid (LIVING COLOUR) & Rudy Sarzo (QUIET RIOT)]

12. Let Me Swim [feat. Doug Aldrich (WHITESNAKE) & Marco Mendoza (BLUE MURDER)]

13. Restrictions [feat. Ty Tabor (KING'S X) & Phil Soussan (OZZY OSBOURNE)]

14. Long Tall Sally [feat. Mark Stein (VANILLA FUDGE) & Fernando Perdomo]



Bonus track



15. Guiltless Glider [feat. Tim "Ripper" Owens (JUDAS PRIEST)]







+0 -0



просмотров: 52