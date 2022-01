сегодня



CARMINE APPICE заявил, что две песни VAN HALEN были созданы под влиянием CACTUS



В недавнем интервью IndiePower.com легендарный барабанщик Carmine Appice, наиболее известный по работе с VANILLA FUDGE, CACTUS и Rod'ом Stewart'ом, рассказал о своей дружбе с участниками VAN HALEN:



«Я дружил со всеми ними, включая Michael'a Anthony и David'а [Lee Roth'а],. Я оскорбил David'a, сам того не зная. Он пришёл на репетицию в наряде, который был похож на пижамный комплект. Он выглядел так, будто был сделан из покрывала и занавесок отеля Holiday Inn. Я так и сказал. Я сказал: "Это "Холидей Инн"? Ты взял шторы и покрывало из Holiday Inn и нарядился в это?" И он оскорбился. Это был конец группы. [Смеётся]. Это смешно.



Но да, я знал всех этих ребят. На самом деле, когда мы осуществили воссоединение VANILLA FUDGE в 2005 году, Эдди Ван Хален разговаривал со мной по телефону и сказал: "Зачем ты это делаешь? К чёрту всё. Собери CACTUS". Ему нравился гитарист CACTUS Jim McCarty, и он любил CACTUS. А Alex [Van Halen] сказал мне, что песня VAN HALEN "Hot For Teacher" действительно возникла из идеи, которую мы использовали в "Parchman Farm"; это был шаблон. А песня "Eruption" была началом нашей песни "Let Me Swim" — нечто похожее».





































+0 -0



просмотров: 84