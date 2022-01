сегодня



Первый концерт CACTUS выйдет на виниле



"The Birth Of Cactus 1970", историческая запись первого концерта CACTUS, часто называемых американскими LED ZEPPELIN, будет выпущена на CD и виниле 21 января.



Трек-лист:



“One Way…Or Another”

“Sweet Sixteen”

“No Need To Worry”

“Medley: Let Me Swim / Big Mama Boogie / Oleo”

“Feel So Good”

“Parchman Farm”







