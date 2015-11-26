7 апр 2021



Вокалисты ELECTRIC MOB, SINISTRA в BROTHER AGAINST BROTHER



"Valley Of The Kings", новое видео группы BROTHER AGAINST BROTHER, в состав которой входят два бразильских вокалиста Renan Zonta (Electric Mob) и Nando Fernandes (Sinistra), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего одиннадцатого июня.



Трек-лист:



"Two Brothers"

"What If"

"City Of Gold"

"Heaven Sent"

"Haunted Heart"

"Deadly Sins"

"In The Name Of Life"

"Demons In My Head"

"Whispers In Darkness"

"Valley Of The Kings"

"Lost Son"

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