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Brother Against Brother

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Новое видео BROTHER AGAINST BROTHER



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"Deadly Sins", новое видео группы BROTHER AGAINST BROTHER, в состав которой входят два бразильских вокалиста — Renan Zonta (Electric Mob) и Nando Fernandes (Sinistra) — доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Brother Against Brother", выход которого состоялся 11 июня.

Трек-лист:

"Two Brothers"
"What If"
"City Of Gold"
"Heaven Sent"
"Haunted Heart"
"Deadly Sins"
"In The Name Of Life"
"Demons In My Head"
"Whispers In Darkness"
"Valley Of The Kings"
"Lost Son"

BROTHER AGAINST BROTHER Feat. ELECTRIC MOB, SINISTRA Vocalists Debut



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