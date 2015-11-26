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Brother Against Brother

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Новая песня BROTHER AGAINST BROTHER



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"Heaven Sent", новая песня группы BROTHER AGAINST BROTHER, в состав которой входят два бразильских вокалиста — Renan Zonta (Electric Mob) и Nando Fernandes (Sinistra) — доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Brother Against Brother", выход которого состоялся 11 июня.

Трек-лист:

"Two Brothers"
"What If"
"City Of Gold"
"Heaven Sent"
"Haunted Heart"
"Deadly Sins"
"In The Name Of Life"
"Demons In My Head"
"Whispers In Darkness"
"Valley Of The Kings"
"Lost Son"




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