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Новая песня BROTHER AGAINST BROTHER



"Deadly Sins", новая песня группы BROTHER AGAINST BROTHER, в состав которой входят два бразильских вокалиста Renan Zonta (Electric Mob) и Nando Fernandes (Sinistra), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома , выход которого запланирован на 11 июня:



"Two Brothers"

"What If"

"City Of Gold"

"Heaven Sent"

"Haunted Heart"

"Deadly Sins"

"In The Name Of Life"

"Demons In My Head"

"Whispers In Darkness"

"Valley Of The Kings"

"Lost Son"

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