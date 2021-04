7 апр 2021



Новая песня CIRITH UNGOL



"Brutish Manchild", новая песня группы CIRITH UNGOL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР Half Past Human, выход которого запланирован на 28 мая на Metal Blade Records в следующих вариантах:



- digipak-CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- sheer violet marbled vinyl (EU exclusive - limited to 500 copies)

- orange aurora vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- yellow marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- picture disc (EU exclusive - limited to 500 copies)

- dark red marbled vinyl (US exclusive)



Трек-лист:



"Route 666"

"Shelob's Lair"

"Brutish Manchild"

"Half Past Human"







