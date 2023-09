сегодня



Новая песня CIRITH UNGOL



"Velocity (S.E.P.)", новая песня группы CIRITH UNGOL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Dark Parade, выход которого запланирован на 20 октября на Metal Blade Records в следующих вариантах:



• Special edition LP (slipcase w/ hot-foil embossing, 2xLP incl. demos of the entire album, 12" booklet, 2 posters, art print, tote bag - ltd. 1000)

• 180g Black vinyl (EU excl.)

• Olive Green Marbled vinyl (EU excl. - ltd. 700)

• Charcoal Marbled vinyl (EU excl. - ltd. 500)

• Pale Grey W/ Black Smoke vinyl (EU excl. - ltd. 500)

• Gold "Black Dust" vinyl (Metal Blade Store EU excl. - ltd. 300)

• Fog Marbled vinyl (US excl.)

• Grey / Black Marbled vinyl (US excl.)



Трек-лист:



"Velocity (S.E.P.)"

"Relentless"

"Sailor On The Seas Of Fate"

"Sacrifice"

"Looking Glass"

"Dark Parade"

"Distant Shadows"

"Down Below"







