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CIRITH UNGOL забивают на концерты



CIRITH UNGOL опубликовали следующее сообщение:



«После тщательного обсуждения мы решили, что 2024 год станет последним годом, когда CIRITH UNGOL будет выступать вживую. Взяв двадцатипятилетний перерыв, мы и представить себе не могли, какой прилив любви и поддержки мы получим после нашего возвращения. От всей души мы хотели бы поблагодарить каждого из вас за то, что вы посещаете наши концерты и поддерживаете нашу музыку. Мы безмерно гордимся работой, которую мы создали за последние несколько лет, и с нетерпением ждем выхода нашего последнего эпического альбома Dark Parade.



"Легионы" — это наш вызов. Если у вас никогда не было возможности увидеть группу вживую, или если вы хотите увидеть наше выступление еще раз, то 2024 год станет вашим последним шансом. В ближайшие недели мы объявим о концертах по всему миру, так что следите за новостями. Конец приближается, но мы еще до него не добрались. Мы с нетерпением ждем возможности увидеть всех вас на наших выступлениях в последний раз. С нашей неугасающей любовью и вечной благодарностью!»







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