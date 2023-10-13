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*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 23
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 15
*Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War" 14
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Cirith Ungol

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13 окт 2023 : 		 CIRITH UNGOL забивают на концерты

6 окт 2023 : 		 Новая песня CIRITH UNGOL

14 сен 2023 : 		 Новая песня CIRITH UNGOL

2 мар 2023 : 		 CIRITH UNGOL завершили работу над альбомом

3 ноя 2021 : 		 Переиздание CIRITH UNGOL выйдет зимой

7 апр 2021 : 		 Новая песня CIRITH UNGOL

30 мар 2020 : 		 Новая песня CIRITH UNGOL

20 фев 2020 : 		 Видео с текстом от CIRITH UNGOL

10 окт 2019 : 		 Концертное видео CIRITH UNGOL

12 сен 2019 : 		 CIRITH UNGOL выпускают концертный релиз

13 сен 2018 : 		 Новая песня CIRITH UNGOL

29 апр 2017 : 		 Переиздание классического альбома CIRITH UNGOL доступно для прослушивания

25 апр 2017 : 		 Готово переиздание классического альбома CIRITH UNGOL

30 апр 2015 : 		 Альбомы CIRITH UNGOL выйдут на виниле

2 ноя 2011 : 		 Фрагмент DVD CIRITH UNGOL
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CIRITH UNGOL забивают на концерты



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CIRITH UNGOL опубликовали следующее сообщение:

«После тщательного обсуждения мы решили, что 2024 год станет последним годом, когда CIRITH UNGOL будет выступать вживую. Взяв двадцатипятилетний перерыв, мы и представить себе не могли, какой прилив любви и поддержки мы получим после нашего возвращения. От всей души мы хотели бы поблагодарить каждого из вас за то, что вы посещаете наши концерты и поддерживаете нашу музыку. Мы безмерно гордимся работой, которую мы создали за последние несколько лет, и с нетерпением ждем выхода нашего последнего эпического альбома Dark Parade.

"Легионы" — это наш вызов. Если у вас никогда не было возможности увидеть группу вживую, или если вы хотите увидеть наше выступление еще раз, то 2024 год станет вашим последним шансом. В ближайшие недели мы объявим о концертах по всему миру, так что следите за новостями. Конец приближается, но мы еще до него не добрались. Мы с нетерпением ждем возможности увидеть всех вас на наших выступлениях в последний раз. С нашей неугасающей любовью и вечной благодарностью!»

CIRITH UNGOL Announces Retirement From Live Performances At The End Of 2024




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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13 окт 2023
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GreitWhiteHunter
Сходил бы. но не светит нам.

просмотров: 154

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