3 ноя 2021



Переиздание CIRITH UNGOL выйдет зимой



CIRITH UNGOL выпустят переиздание альбома Frost And Fire,приуроченное к 40-летию с момента оригинального релиза, семнадцатого декабря в следующих вариантах:



- Digibook CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- Camouflage green marbled vinyl (EU exclusive - limited to 500 copies)

- Light grey marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- Golden yellow marbled vinyl (High Roller Records exclusive - limited to 200 copies)

- Silver vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- Leaf green marbled (US exclusive)

- Midnight blue marbled (US exclusive)

- Artbook 4CD/2LP - Frost blue and fire orange marbled vinyl (limited to 2000 copies)



Трек-лист:



CD1 – 40th Anniversary Remix

“Frost And Fire”

“I’m Alive”

“A Little Fire”

“What Does It Take” (Goldmine Mix)

“Edge Of A Knife”

“Better Off Dead” (Goldmine Mix)

“Maybe That’s Why”





CD2 – 2021 Remaster From Original Tapes

“Frost And Fire”

“I’m Alive”

“A Little Fire”

“What Does It Take”

“Edge Of A Knife”

“Better Off Dead”

“Maybe That’s Why”





CD3 – Frost And Fire Demos

“I’m Alive” (Demo – April 23, 1977)

“A Little Fire” (Take 2 - April 23, 1977)

“Edge Of A Knife” (Take 2 - April 23, 1977)

“I'm Alive” (Demo - Sept 1980)

“A Little Fire” (Demo - Sept 1980)

“Edge Of A Knife” (Demo - Sept 1980)

“Maybe That's Why” (Demo - Full Band - Sept 1980)

“Frost And Fire” (Demo - Unknown Date)

“A Little Fire” (Guitar Demo)

“What Does It Take” (Demo - Unknown Date)

“Better Off Dead” (Demo - Unknown Date)

“Maybe That's Why” (Demo - Unknown Date)





CD4 – Rare Interviews And Fan Tapes

KKBZ Radio Interview – Ventura, CA

KLOS Radio Local Show – Los Angeles, CA

Rock Punto 7 Radio Interview – CDMX, Mexico

Answering Machine Fan Messages







