"Don't Say It's Forever", новое видео KENT HILLI, вокалиста группы PERFECT PLAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Rumble, выходящего 18 июня.
Трек-лист:
"The Rumble (Never Say Die)"
"Cold"
"All For Love"
"I Can’t Wait"
"Don’t Say It’s Forever"
"Miss Up To No Good"
"Heaven Can Wait"
"Does It Feel Like Love"
"Love Can Last Forever"
"Never Be Mine"
"Still In Love"
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