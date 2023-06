13 июн 2023



Новое видео KENT HILLI



"Nothing Left To Lose", новое видео группы KENT HILLI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Nothing Left To Lose, выходящего четвертого августа.



Трек-лист:



"Too Young"

"Nothing Left To Lose" (Ft. Jimmy Westerlund And Kai Hahto)

"Could This Be Love"

"A Fool To Believe"

"Every Time We Say Goodbye"

"Stronger"

"Does He Love Like Me"

"Start It All Over"

"Heard It All Before"

"Saving Us"

"Only Dreaming"







+0 -0



просмотров: 117