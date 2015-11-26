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Kent Hilli

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Страна
SwedenШвеция
Стиль
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|||| 15 авг 2021

Новая песня KENT HILLI



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"Arms Of A Stranger", новая песня KENT'а HILLI, вокалиста группы PERFECT PLAN, доступна для прослушивания ниже. В оригинале этот трек принадлежит группе SIGNAL. Версия Kent'a, как и еще три кавер-версии, будут выпущены третьего сентября на ЕР Vital 4:

"Losing You" (Joe Lynn Turner cover)
"Can't Turn It Off" (Michael Bolton cover)
"Arms Of A Stranger" (Signal cover)
"More Than Meets The Eye" (Europe cover)

PERFECT PLAN Singer KENT HILLI To Release Vital 4 Covers EP In September; Lyric Video For Cover Of SIGNAL's "Arms Of A Stranger" Streaming



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Alex ASP


15 авг 2021, 20:42		Совершенно неинтересно слушать этот суррогат, оригиналы ему не превзойти!


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