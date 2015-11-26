Новая песня KENT HILLI

"Arms Of A Stranger", новая песня KENT'а HILLI, вокалиста группы PERFECT PLAN, доступна для прослушивания ниже. В оригинале этот трек принадлежит группе SIGNAL. Версия Kent'a, как и еще три кавер-версии, будут выпущены третьего сентября на ЕР Vital 4:
"Losing You" (Joe Lynn Turner cover)
"Can't Turn It Off" (Michael Bolton cover)
"Arms Of A Stranger" (Signal cover)
"More Than Meets The Eye" (Europe cover)
Alex ASP
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