15 авг 2021



Новая песня KENT HILLI



"Arms Of A Stranger", новая песня KENT'а HILLI, вокалиста группы PERFECT PLAN, доступна для прослушивания ниже. В оригинале этот трек принадлежит группе SIGNAL. Версия Kent'a, как и еще три кавер-версии, будут выпущены третьего сентября на ЕР Vital 4:



"Losing You" (Joe Lynn Turner cover)

"Can't Turn It Off" (Michael Bolton cover)

"Arms Of A Stranger" (Signal cover)

"More Than Meets The Eye" (Europe cover)







+0 -2



( 1 ) просмотров: 315