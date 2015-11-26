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Kent Hilli

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Страна
SwedenШвеция
Стиль
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Новая песня KENT HILLI



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"I Can't Wait", новая песня KENT HILLI, вокалиста группы PERFECT PLAN, доступна для прослушивания ниже. Эта песня взята из альбома The Rumble, выходящего 18 июня.

Трек-лист:

"The Rumble (Never Say Die)"
"Cold"
"All For Love"
"I Can’t Wait"
"Don’t Say It’s Forever"
"Miss Up To No Good"
"Heaven Can Wait"
"Does It Feel Like Love"
"Love Can Last Forever"
"Never Be Mine"
"Still In Love"

PERFECT PLAN Singer KENT HILLI Streaming New Solo Song "I Can't Wait"; Audio



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