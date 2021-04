сегодня



Новая песня GYPSY PISTOLEROS



"The Name’s Djang", новая песня группы GYPSY PISTOLEROS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Mescalito Vampires, выход которого запланирован на Heavy Rocka Recordings:



“Lost In A Town Called Nowhere”

“Viva La Revolution, Viva Zapata”

“Mescalito Vampires (Welcome To The Hotel De La Muerta)”

“Soho Daze, Just Another Friday Night”

“Roses, Gallows And The Wild Preachers Daughter”

“The Forsaken”

“The Name’s Django”

“Cisco Kid”

“Gonna Die With A Gun In My Hand”

“Alone Again”







