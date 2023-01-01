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Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент
22
David Ellefson спел в DIETH
22
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по
Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент
22
David Ellefson спел в DIETH
22
Новая песня IMMORTAL
19
Новое видео ACCEPT
18
IRON MAIDEN открыли европейский тур
16
все новости группы
Gypsy Pistoleros
Великобритания
-
http://www.gypsypistoleros.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/groups/GypsyPistoleros/
3 июн 2023
:
Новый сингл GYPSY PISTOLEROS выйдет летом
15 ноя 2021
:
Кавер-версия хита Рики Мартина от GYPSY PISTOLEROS
11 июн 2021
:
Новая песня GYPSY PISTOLEROS
13 апр 2021
:
Новая песня GYPSY PISTOLEROS
2 фев 2021
:
Новая песня GYPSY PISTOLEROS
4 май 2020
:
GYPSY PISTOLEROS на Golden Robot Records
сегодня
Новый сингл GYPSY PISTOLEROS выйдет летом
GYPSY PISTOLEROS сообщили о том, что 23 июня состоится релиз нового сингла ‘What’s it like to be a Girl?’
http://www.gypsypistoleros.com/
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Конкурсы
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Рецензии
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Сообщений нет