сегодня



Новое видео GYPSY PISTOLEROS



"Shadow Walker", новое видео группы GYPSY PISTOLEROS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Church Of The Pistoleros", выходящего в начале 2025 на Golden Robot Records (Australia, New Zealand) и Earache Records (Rest Of The World).







