сегодня



Новое видео GYPSY PISTOLEROS



Last Train To Nowhere, новое видео группы GYPSY PISTOLEROS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Church Of The Pistoleros", выходящего в 2025 на Golden Robot Records (Australia, New Zealand) и Earache Records (Rest Of The World). http://www.gypsypistoleros.com/







+0 -0



( 1 ) просмотров: 153