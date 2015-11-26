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Plaguestorm

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27 апр 2021 : Новая песня PLAGUESTORM



27 апр 2021



Новая песня PLAGUESTORM



"Evolution Towards The Edge", новая песня группы PLAGUESTORM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Purifying Fire, выход которого запланирован на четвертое июня на Noble Demon.



Трек-лист:



“Evolution Towards The Edge”

“Back To Zero”

“Purifying Fire”

“Never Learn”

“You Against The World”

“Close To Nowhere”

“No Farewell”

“Blind And Weak”

“Burning Paradise”

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