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Plaguestorm

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|||| 27 апр 2021

Новая песня PLAGUESTORM



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"Evolution Towards The Edge", новая песня группы PLAGUESTORM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Purifying Fire, выход которого запланирован на четвертое июня на Noble Demon.

Трек-лист:

“Evolution Towards The Edge”
“Back To Zero”
“Purifying Fire”
“Never Learn”
“You Against The World”
“Close To Nowhere”
“No Farewell”
“Blind And Weak”
“Burning Paradise”

ArgentinaвЂ™s PLAGUESTORM Announces New Album Purifying Fire; вЂњEvolution Towards The EdgeвЂќ Single Streaming



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