Новое видео PLAGUESTORM



“Empty Eyes”, новое видео группы PLAGUESTORM, доступно ниже. Этот трек взят из ЕР "Empty Eyes", выход которого запланирован на 20 октября на Noble Demon.



Трек-лист:



“Thrown Into The Void”

“Gardens Of Fire”

“Empty Eyes”







