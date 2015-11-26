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Новая песня PLAGUESTORM
"Purifying Fire", новая песня группы PLAGUESTORM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Purifying Fire", выход которого запланирован на четвертое июня на Noble Demon.
Трек-лист:
“Evolution Towards The Edge”
“Back To Zero”
“Purifying Fire”
“Never Learn”
“You Against The World”
“Close To Nowhere”
“No Farewell”
“Blind And Weak”
“Burning Paradise”
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