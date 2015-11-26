Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON 74
*Фронтмен METALLICA рассказал о новом материале и выразил ске... 68
*Глава Зала славы рок-н-ролла — об IRON MAIDEN: «Нет никаких ... 36
*PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимп... 31
*Лидер NIGHTWISH думал, что после ухода басиста группе придёт... 31
[= ||| все новости группы



*

Plaguestorm

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

Новая песня PLAGUESTORM



*
zoom
*
* *
"Purifying Fire", новая песня группы PLAGUESTORM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Purifying Fire", выход которого запланирован на четвертое июня на Noble Demon.

Трек-лист:

“Evolution Towards The Edge”
“Back To Zero”
“Purifying Fire”
“Never Learn”
“You Against The World”
“Close To Nowhere”
“No Farewell”
“Blind And Weak”
“Burning Paradise”

PLAGUESTORM Releases Animated Lyric Video For



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 85

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом