20 май 2021 : Новая песня PLAGUESTORM

27 апр 2021 : Новая песня PLAGUESTORM



Новая песня PLAGUESTORM



"Purifying Fire", новая песня группы PLAGUESTORM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Purifying Fire", выход которого запланирован на четвертое июня на Noble Demon.



Трек-лист:



“Evolution Towards The Edge”

“Back To Zero”

“Purifying Fire”

“Never Learn”

“You Against The World”

“Close To Nowhere”

“No Farewell”

“Blind And Weak”

“Burning Paradise”







