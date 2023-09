сегодня



Новая песня PLAGUESTORM



"Gardens Of Fire", новая песня группы PLAGUESTORM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Empty Eyes", выход которого запланирован на 20 октября на Noble Demon.



Трек-лист:



“Thrown Into The Void”

“Gardens Of Fire”

“Empty Eyes”







