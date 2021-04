сегодня



Трейлер нового релиза SVBWAY TO SALLY



Napalm Records объявили о том, что восемнадцатого июня состоится выпуск концертного релиза SVBWAY TO SALLY, Eisheilige Nacht - Back To Lindenpark, который будет доступен на BluRay/DVD/CD. Фрагмент из этого релиза, видео на “Veitstanz" (2014 Version), доступно для просмотра ниже. Варианты изданий следующие:



- Deluxe-Bundle (incl. Deluxe Fan Gym Bag, Mediabook, Pendant, Lanyard, Pass) – strictly limited to 300 copies

- BD/DVD/2-CD Mediabook (vertical format)

- 3-LP Gatefold BLACK (incl. DVD)

- Digital Album

Трек-лист:



CD 1

Intro

"Messias"

"Königin der Käfer"

"Unsterblich"

"Imperator Rex Graecourm"

"Dein Anblick"

"Kleid aus Rosen"

"Das Elfte Gebot"

"Sieben"

"Kalte Winde"

"Minne" (FAUN Version)

"Henkersbraut"

"Falscher Heiland"

"Tanz auf dem Vulkan"



CD 2

"Drag Me to Hell"

"Island"

"Kein Meer zu Tief"

"Arme Ellen Schmitt"

"Eisblumen"

"Sie tanzt allein"

"IX"

"Veitstanz (2014 Version)

"Grausame Schwester""

"Alles was das Herz will"

"Aufgewacht"

"Ausgeträumt"

Outro

"Julia und die Räuber"



Трейлер доступен ниже.







