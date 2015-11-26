Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии
400
Новое видео U.D.O.
140
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Металл-сообщество слишком вяло ...
57
Основатель группы БАТЮШКА осудил новый клип группы BATUSHKA
42
PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста
22
все новости группы
Svbway to Sally
Германия
Folk Rock
Medieval Folk
Folk Metal
Gothic Metal
http://www.subwaytosally.de
Myspace:
http://www.myspace.com/subwaytosally
4 авг 2020
:
SVBWAY TO SALLY на Napalm Records
26 май 2020
:
Профессиональное видео с выступления SVBWAY TO SALLY
27 июн 2019
:
Видео с выступления SUBWAY TO SALLY
7 авг 2017
:
Профессиональное видео с выступления SVBWAY TO SALLY
1 окт 2013
:
Новый альбом SVBWAY TO SALLY выйдет в апреле
20 сен 2011
:
Новое видео SVBWAY TO SALLY
13 авг 2011
:
Профессиональное видео с выступления SVBWAY TO SALLY
17 окт 2010
:
Видео с нового DVD SVBWAY TO SALLY
12 фев 2009
:
Новое видео SVBWAY TO SALLY
14 янв 2009
:
Новая обложка SUBWAY TO SALLY
30 июл 2007
:
SUBWAY TO SALLY: детали нового альбома
26 май 2007
:
SUBWAY TO SALLY работают над альбомом "Bastard"
4 авг 2020
SVBWAY TO SALLY
на Napalm Records
SVBWAY TO SALLY объявили о заключении контракта с лейблом Napalm Records, на котором в 2021 году состоится релиз нового альбома.
+0
-1
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 94
1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).