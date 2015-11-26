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Svbway to Sally

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4 авг 2020 : 		 SVBWAY TO SALLY на Napalm Records

26 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SVBWAY TO SALLY

27 июн 2019 : 		 Видео с выступления SUBWAY TO SALLY

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SVBWAY TO SALLY

1 окт 2013 : 		 Новый альбом SVBWAY TO SALLY выйдет в апреле

20 сен 2011 : 		 Новое видео SVBWAY TO SALLY

13 авг 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления SVBWAY TO SALLY

17 окт 2010 : 		 Видео с нового DVD SVBWAY TO SALLY

12 фев 2009 : 		 Новое видео SVBWAY TO SALLY

14 янв 2009 : 		 Новая обложка SUBWAY TO SALLY

30 июл 2007 : 		 SUBWAY TO SALLY: детали нового альбома

26 май 2007 : 		 SUBWAY TO SALLY работают над альбомом "Bastard"
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|||| 4 авг 2020

SVBWAY TO SALLY на Napalm Records



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SVBWAY TO SALLY объявили о заключении контракта с лейблом Napalm Records, на котором в 2021 году состоится релиз нового альбома.

SUBWAY TO SALLY Signs Worldwide Contract With Napalm Records



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