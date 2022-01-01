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*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 19
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*SERJ TANKIAN работает над книгой 9
*Ищут пожарные, ищет милиция, ищут давно, но не могут найти. ... 9
*SEBASTIAN BACH сцепился с вокалистом FALLING IN REVERSE 8
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Svbway to Sally

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11 окт 2022 : 		 Новый альбом SUBWAY TO SALLY выйдет весной

2 дек 2021 : 		 Новое видео SVBWAY TO SALLY

3 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SVBWAY TO SALLY

22 июн 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SVBWAY TO SALLY

4 июн 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SVBWAY TO SALLY

15 май 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SVBWAY TO SALLY

21 апр 2021 : 		 Трейлер нового релиза SVBWAY TO SALLY

7 апр 2021 : 		 Концертный релиз SVBWAY TO SALLY выйдет летом

4 авг 2020 : 		 SVBWAY TO SALLY на Napalm Records

26 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SVBWAY TO SALLY

27 июн 2019 : 		 Видео с выступления SUBWAY TO SALLY

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SVBWAY TO SALLY

1 окт 2013 : 		 Новый альбом SVBWAY TO SALLY выйдет в апреле

20 сен 2011 : 		 Новое видео SVBWAY TO SALLY

13 авг 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления SVBWAY TO SALLY

17 окт 2010 : 		 Видео с нового DVD SVBWAY TO SALLY

12 фев 2009 : 		 Новое видео SVBWAY TO SALLY

14 янв 2009 : 		 Новая обложка SUBWAY TO SALLY

30 июл 2007 : 		 SUBWAY TO SALLY: детали нового альбома

26 май 2007 : 		 SUBWAY TO SALLY работают над альбомом "Bastard"
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|||| сегодня

Новый альбом SUBWAY TO SALLY выйдет весной



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SUBWAY TO SALLY сообщили, что новая работа, получившая название "Himmelfahrt", будет выпущена в марте 2023 года.

SUBWAY TO SALLY To Release Himmelfahrt Album In March; German Headline Tour Confirmed




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