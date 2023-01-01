Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 41
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 37
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 22
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
*JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу» 15
*Вокалист IN FLAMES — об альбоме THE HALO EFFECT: «Не слушал ... 14
*GARY HOLT и CHARLIE BENANTE: «Лучший альбом METALLICA?» 13
*Пополнение в NERVOSA 11
*Барабанщик PANTERA: «Чего вы ко мне цепляетесь?» 10
*THE HALO EFFECT исполнили новые песни 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 41
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 37
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 22
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
*JOE LYNN TURNER — о пандемии: «Правда выходит наружу» 15
[= ||| все новости группы



*

Subway to Sally

*



21 фев 2023 : 		 Новое видео SUBWAY TO SALLY

24 янв 2023 : 		 Новое видео SUBWAY TO SALLY

15 дек 2022 : 		 Новое видео SUBWAY TO SALLY

11 окт 2022 : 		 Новый альбом SUBWAY TO SALLY выйдет весной

2 дек 2021 : 		 Новое видео SVBWAY TO SALLY

3 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SVBWAY TO SALLY

22 июн 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SVBWAY TO SALLY

4 июн 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SVBWAY TO SALLY

15 май 2021 : 		 Фрагмент нового релиза SVBWAY TO SALLY

21 апр 2021 : 		 Трейлер нового релиза SVBWAY TO SALLY

7 апр 2021 : 		 Концертный релиз SVBWAY TO SALLY выйдет летом

4 авг 2020 : 		 SVBWAY TO SALLY на Napalm Records

26 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления SVBWAY TO SALLY

27 июн 2019 : 		 Видео с выступления SUBWAY TO SALLY

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SVBWAY TO SALLY

1 окт 2013 : 		 Новый альбом SVBWAY TO SALLY выйдет в апреле

20 сен 2011 : 		 Новое видео SVBWAY TO SALLY

13 авг 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления SVBWAY TO SALLY

17 окт 2010 : 		 Видео с нового DVD SVBWAY TO SALLY

12 фев 2009 : 		 Новое видео SVBWAY TO SALLY

14 янв 2009 : 		 Новая обложка SUBWAY TO SALLY

30 июл 2007 : 		 SUBWAY TO SALLY: детали нового альбома

26 май 2007 : 		 SUBWAY TO SALLY работают над альбомом "Bastard"
| - |

|||| сегодня

Новое видео SUBWAY TO SALLY



zoom
Ihr Kriegt Uns Nie, новое видео SUBWAY TO SALLY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Himmelfahrt", выходящего 24 марта:




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 205

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом