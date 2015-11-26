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*Êëàâèøíèê FAITH NO MORE î òîì, êàê âåñåëî áûòü Ã...ì! 74
*Ðîêåðû ðàäû âåðäèêòó ïî äåëó Äæîðäæà Ôëîéäà 42
*TILL LINDEMANN èñïîëíèë ïåñíþ Ìàðêà Áåðíåñà 39
*DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK è TRACII GUNS ãëóìÿòñÿ íàä òåì, ÷ò... 36
*Íîâîå âèäåî PESTILENCE 36
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Stone Whiskey

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STONE WHISKEY õîòÿò çàæå÷ü!



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STONE WHISKEY, âûïóñêàþùèå ñåäüìîãî ìàÿ äåáþòíóþ ïëàñòèíêó "Rebels Of The Sun", îáåùàþò ñîîòâåòñòâîâàòü âñåì çàêîíàì ðîê-í-ðîëëà:

«Ýòîò äèñê âîñõâàëÿåò ðîê-í-ðîëë ñ ïåðâîé äî ïîñëåäíåé ñåêóíäû, — óòâåðæäàåò ãèòàðèñò Bill Spears. — Â í¸ì åñòü âñå êëþ÷åâûå èíãðåäèåíòû, ÷òî ÿ õîòåë áû âèäåòü è ñëûøàòü ó ãðóïïû... Óáîéíûé âîêàë, êëàññíûå ãèòàðû, õóêîâûå ïðèïåâû è èñòîðèè!»

Òðåê-ëèñò:

"Into The Moonlight"
"Empty Eyes"
"Rebels Of The Sun"
"Out On The City"
"Troublemaker"
"Mirror"
"Feels Like Yesterday"
"Talkin' Dirty"
"Livin' Wild"

STONE WHISKEY Carries The Torch For Straight Up Rebellious Rock â€˜Nâ€™ Roll On New Album, Rebels Of The Sun



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Ñîîáùåíèé íåò



Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).


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