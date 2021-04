STONE WHISKEY õîòÿò çàæå÷ü!

сегодн€



STONE WHISKEY хот€т зажечь!



STONE WHISKEY, выпускающие седьмого ма€ дебютную пластинку "Rebels Of The Sun", обещают соответствовать всем законам рок-н-ролла:



ЂЁтот диск восхвал€ет рок-н-ролл с первой до последней секунды, Ч утверждает гитарист Bill Spears. Ч ¬ нЄм есть все ключевые ингредиенты, что € хотел бы видеть и слышать у группы... ”бойный вокал, классные гитары, хуковые припевы и истории!ї



“рек-лист:



"Into The Moonlight"

"Empty Eyes"

"Rebels Of The Sun"

"Out On The City"

"Troublemaker"

"Mirror"

"Feels Like Yesterday"

"Talkin' Dirty"

"Livin' Wild"







