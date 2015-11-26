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âñå íîâîñòè ãðóïïû
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ñåãîäíÿ
STONE WHISKEY õîòÿò çàæå÷ü!
STONE WHISKEY, âûïóñêàþùèå ñåäüìîãî ìàÿ äåáþòíóþ ïëàñòèíêó "Rebels Of The Sun", îáåùàþò ñîîòâåòñòâîâàòü âñåì çàêîíàì ðîê-í-ðîëëà:
«Ýòîò äèñê âîñõâàëÿåò ðîê-í-ðîëë ñ ïåðâîé äî ïîñëåäíåé ñåêóíäû, — óòâåðæäàåò ãèòàðèñò Bill Spears. — Â í¸ì åñòü âñå êëþ÷åâûå èíãðåäèåíòû, ÷òî ÿ õîòåë áû âèäåòü è ñëûøàòü ó ãðóïïû... Óáîéíûé âîêàë, êëàññíûå ãèòàðû, õóêîâûå ïðèïåâû è èñòîðèè!»
Òðåê-ëèñò:
"Into The Moonlight"
"Empty Eyes"
"Rebels Of The Sun"
"Out On The City"
"Troublemaker"
"Mirror"
"Feels Like Yesterday"
"Talkin' Dirty"
"Livin' Wild"
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Ñîîáùåíèé íåò
Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).