Новое видео STONE WHISKEY



"Out On The City", новое видео группы STONE WHISKEY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rebels Of The Sun", выпущенного седьмого мая.



Трек-лист:



"Into The Moonlight"

"Empty Eyes"

"Rebels Of The Sun"

"Out On The City"

"Troublemaker"

"Mirror"

"Feels Like Yesterday"

"Talkin' Dirty"

"Livin' Wild"







