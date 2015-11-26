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Stone Whiskey

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Новое видео STONE WHISKEY



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"Out On The City", новое видео группы STONE WHISKEY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rebels Of The Sun", выпущенного седьмого мая.

Трек-лист:

"Into The Moonlight"
"Empty Eyes"
"Rebels Of The Sun"
"Out On The City"
"Troublemaker"
"Mirror"
"Feels Like Yesterday"
"Talkin' Dirty"
"Livin' Wild"

STONE WHISKEY Release "Out On The City" Video



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