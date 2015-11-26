Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DON DOKKEN: «Lars Ulrich оказался провидцем» 40
*Новое видео KK'S PRIEST 26
*Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбо... 25
*CHRIS ADLER: «Звонок Dave'a изменил мою жизнь» 25
*Видео с текстом от HELLOWEEN 24
[= ||| все новости группы



*

Stone Whiskey

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео STONE WHISKEY



*
zoom
*
* *
"Feels Like Yesterday", новое видео группы STONE WHISKEY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rebels Of The Sun", выпущенного седьмого мая.

Трек-лист:

"Into The Moonlight"
"Empty Eyes"
"Rebels Of The Sun"
"Out On The City"
"Troublemaker"
"Mirror"
"Feels Like Yesterday"
"Talkin' Dirty"
"Livin' Wild"

STONE WHISKEY Reveal



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 97

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом