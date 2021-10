сегодня



Новое видео STONE WHISKEY



"Livin' Wild", новое видео группы STONE WHISKEY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rebels Of The Sun", выпущенного седьмого мая.



Трек-лист:



"Into The Moonlight"

"Empty Eyes"

"Rebels Of The Sun"

"Out On The City"

"Troublemaker"

"Mirror"

"Feels Like Yesterday"

"Talkin' Dirty"

"Livin' Wild"







+0 -0



просмотров: 142