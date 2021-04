сегодня



GENESIS едут в тур



GENESIS объявили о том, что впервые соберутся ради выступлений, которые пройдут под вывеской "The Last Domino?" в Северной Америке. Регистрация доступна на www.genesis-music.com и если верификация будет пройдена, купить билеты можно будет с пятого мая. С седьмого мая они поступят в свободную продажу.



Даты выступлений:



Nov. 15 - Chicago, IL @ United Center

Nov. 18 - Washington, DC @Capitol One Arena

Nov. 20 - Charlotte, NC @ Spectrum Center

Nov. 22 - Montreal, QC @ Centre Bell

Nov. 25 - Toronto, ON @ Scotiabank Arena

Nov. 27 - Buffalo, NY @ KeyBank Center

Nov. 29 - Detroit, MI @ Little Ceasars Arena

Nov. 30 - Cleveland, OH @ Rocket Mortgage FieldHouse

Dec. 02 - Philadelphia, PA @ Wells Fargo Center

Dec. 05 - New York, NY @ Madison Square Garden

Dec. 08 - Columbus, OH @ Nationwide Arena

Dec. 10 - Belmont Park, NY @ UBS Arena

Dec. 13 - Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena

Dec. 15 - Boston, MA @ TD Garden













+0 -0



просмотров: 99