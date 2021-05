сегодня



Видео с текстом от KILL RITUAL



KILL RITUAL опубликовали официальное видео с текстом на песню “Thy Will Be Done”, она будет выпущена на ЕР “Thy Will Be Done”, релиз которого намечен на этот год.

