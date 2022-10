сегодня



Новая песня KILL RITUAL



KILL RITUAL опубликовали официальный видеоряд к песни "By The Hand Of God", которая взята из нового альбома Kill Star Black Mark Dead Hand Pierced Heart, выходящего 28 октября на Massacre Records:



"By The Hand Of God"

"The Whore Of War"

"7 Knives"

"I Am The Night"

"The Smell Of Death"

"Can You See Us Now"

"Kill Star Black Mark Dead Hand Pierced Heart"

"Get In Line"

"The Devil, The Mist, The Flame"







