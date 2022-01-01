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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*Новое видео NEVENA 10
*FALLING IN REVERSE: «Без лэптопа мы г...» 9
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Kill Ritual

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5 окт 2022 : 		 Новая песня KILL RITUAL

16 сен 2022 : 		 Видео с текстом от KILL RITUAL

1 май 2022 : 		 KILL RITUAL нашли лейбл

7 окт 2021 : 		 Новый ЕР KILL RITUAL выйдет осенью

24 май 2021 : 		 Видео с текстом от KILL RITUAL

6 дек 2019 : 		 Видео с текстом от KILL RITUAL

2 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от KILL RITUAL

27 май 2017 : 		 Новая песня KILL RITUAL

17 ноя 2016 : 		 Барабанщик KING DIAMOND на новом альбоме KILL RITUAL

8 янв 2016 : 		 KILL RITUAL нашли гитариста

10 авг 2015 : 		 Новое видео KILL RITUAL

2 июн 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KILL RITUAL

1 апр 2015 : 		 Новая песня KILL RITUAL

17 мар 2015 : 		 Семплы новых песен KILL RITUAL

27 фев 2015 : 		 KILL RITUAL нашли вокалиста

14 янв 2015 : 		 KILL RITUAL ищут вокалиста

23 дек 2014 : 		 Новая песня KILL RITUAL

15 окт 2014 : 		 KILL RITUAL нашли ударника

1 мар 2014 : 		 Новая песня KILL RITUAL

25 янв 2014 : 		 Семплы новых песен KILL RITUAL

21 янв 2014 : 		 Обложка нового альбома KILL RITUAL

11 дек 2013 : 		 KILL RITUAL на GOLDEN CORE RECORDS/ZYX MUSIC

3 авг 2013 : 		 Новая песня KILL RITUAL

12 май 2013 : 		 KILL RITUAL расстались с барабанщиком

16 янв 2013 : 		 Новый гитарист KILL RITUAL

2 окт 2012 : 		 Новое видео KILL RITUAL
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Новая песня KILL RITUAL



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KILL RITUAL опубликовали официальный видеоряд к песни "By The Hand Of God", которая взята из нового альбома Kill Star Black Mark Dead Hand Pierced Heart, выходящего 28 октября на Massacre Records:

"By The Hand Of God"
"The Whore Of War"
"7 Knives"
"I Am The Night"
"The Smell Of Death"
"Can You See Us Now"
"Kill Star Black Mark Dead Hand Pierced Heart"
"Get In Line"
"The Devil, The Mist, The Flame"

KILL RITUAL Launch Official Visualizer For "By The Hand Of God"




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