Новый ЕР KILL RITUAL выйдет осенью



KILL RITUAL выпустят новый ЕР, получивший название Thy Will Be Done, 29 октября в цифровом варианте на Blood Blast Distribution:



"Angels In Black"

"Light The Fire (Tonight We Fly)"*

"Thy Will Be Done"

"Obey The Ritual"

"The Opaque Is Divine"







