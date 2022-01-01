Видео с текстом от KILL RITUAL

KILL RITUAL опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Whore Of War", которая взята из нового альбома Kill Star Black Mark Dead Hand Pierced Heart, выходящего 28 октября на Massacre Records:
"By The Hand Of God"
"The Whore Of War"
"7 Knives"
"I Am The Night"
"The Smell Of Death"
"Can You See Us Now"
"Kill Star Black Mark Dead Hand Pierced Heart"
"Get In Line"
"The Devil, The Mist, The Flame"
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