Гитаристка NASHVILLE PUSSY исполняет NAZARETH



Двадцать первого мая состоится выход трибьют-альбома NAZARETH "Heirs Of The Dog: A Tribute To Nazareth" от Joecephus and The George Jonestown Massacre. Фрагмент из этого релиза, композиция "Miss Misery", доступна для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"Hair Of The Dog" (feat. Blaine Cartwright)

"Miss Misery" (feat. Ruyter Suys, Greg Martin)

"Love Hurts" (feat. Eddie Spaghetti, Ruyter Suys)

"Changin' Times" (feat. Jason McMaster, Manny Charlton)

"Beggar's Day"

"Whiskey Drinkin' Woman" (feat. JD Pinkus, Luther Dickinson)

"Please Don't Judas Me" (feat. Neil Fallon)

"Guilty" (feat. Harvey McLaughlin)

Heirs of the Dog: A Tribute to Nazareth by Joecephus and The George Jonestown Massacre





