сегодня



Видео с выступления NASHVILLE PUSSY



Видео с выступления NASHVILLE PUSSY, состоявшегося 24 июня в Motoblot, Чикаго, Иллинойс, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Struttin' Cock"

"Piece Of Ass"

"Wrong Side Of A Gun"

"Gonna Hitchhike Down To Cincinnati And Kick The Shit Outta Your Drunk Daddy"

"Rub It To Death"

"Come On Come On"

"She Keeps Me Coming And I Keep Going Back"

"Pillbilly Blues"

"CCKMP" (Steve Earle cover)

"Pussy’s Not A Dirty Word"

"Til The Meat Falls Off The Bone"

"Why Why Why"

"Go Motherfucker Go"







+0 -0



просмотров: 104