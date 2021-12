сегодня



Выход альбома NASHVILLE PUSSY отложен



В связи с проблемами на производстве, концертный релиз NASHVILLE PUSSY Eaten Alive будет выпущен 14 января:



"Kicked In The Teeth"

"Piece Of Ass"

"Wrong Side Of A Gun"

"Pillbilly Blues"

"We Want A War"

"Rub It To Death"

"Go Home And Die"

"She Keeps Me Coming, And I Keep Going Back"

"CCKMP"

"5 Minutes To Live"

"Low Down Dirty Pig"

"First I Look At The Purse"

"Go To Hell"

"I’m So High"

"I’m The Man"

"Why, Why, Why"

"Strutting Cock"

"Till The Meat Falls Off The Bone"

"Go Motherfucker Go"







