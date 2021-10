сегодня



Концертный трек NASHVILLE PUSSY



NASHVILLE PUSSY пятого ноября на Slinging Pig Records / MVD Entertainment Group выпустят новую концертную пластинку "Eaten Alive".



Трек-лист:



"Kicked In The Teeth"

"Piece Of Ass"

"Wrong Side Of A Gun"

"Pillbilly Blues"

"We Want A War"

"Rub It To Death"

"Go Home And Die"

"She Keeps Me Coming, And I Keep Going Back"

"CCKMP"

"5 Minutes To Live"

"Low Down Dirty Pig"

"First I Look At The Purse"

"Go To Hell"

"I’m So High"

"I’m The Man"

"Why, Why, Why"

"Strutting Cock"

"Till The Meat Falls Off The Bone"

"Go Motherfucker Go"



Фрагмент из этого релиза, композиция "Wrong Side Of A Gun", доступна для прослушивания ниже.







