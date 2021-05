сегодня



Новая песня OPHIDIAN I



"Diamonds", новая песня группы OPHIDIAN I, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Desolate", выход которого запланирован на шестнадцатое июня на Season Of Mist. Обложку для альбома создал Eliran Kantor.



Трек-лист:



“Diamonds”

“Spiral To Oblivion”

“Storm Aglow”

“Unfurling The Crescent Moon”

“Sequential Descent”

“Captive Infinity”

“Enslaved In A Desolate Swarm”

“Dominion Eyes”

“Jupiter”

“Wither On The Vine”







